بوتين: نحن لا نتشبث بمعاهدة «ستارت -3» وأمننا لن يتأثر بفضل امتلاكنا أحدث أنظمة التسلح

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده لا تتشبث بمعاهدة الأسلحة الاستراتيجية " ستارت ـ 3"، مؤكدا أن الأمن القومي الروسي لن يتضرر بغياب هذه المعاهدة بفضل الأسلحة الجديدة.

وأضاف بوتين، خلال مناقشات نادي "فالداي" الدولي للحوار، اليوم الخميس عبر الفيديو "لقد قلت وأود أن أؤكد، أننا لا نتشبث بهذه المعاهدة، إذا قرر شركاؤنا أنها ليست ضرورية، فليكن ذلك ولا يمكننا منعهم".

وتابع " أن أمن روسيا لن يتأثر بإلغاء هذه المعاهدة لأننا نمتلك أحدث أنظمة التسلح، مشيرا إلى أن بلاده لا تعارض انضمام الصين إلى معاهدة "ستارت-3" ولا تقف عقبة أمامه.

وتابع الرئيس الروسي:" لدى الصين سؤال مشروع، وهو لماذا يتعين عليها تجميد عدم المساواة في المجال النووي"، ولكن إمكاناتها النووية أقل بمرتين تقريبا من روسيا والولايات المتحدة".

وكان الرئيس الروسي أعلن في وقت سابق من اليوم استعداد موسكو لمناقشة بناءة ومتكافئة مع الولايات المتحدة حول جميع المسائل، بما فيها الأمن الاستراتيجي وأمن المعلومات.

يُذكر أن بوتين اقترح مؤخرا تمديد معاهدة "ستارت-3" الحالية بدون أي شروط لمدة عام واحد، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت هذا العرض.