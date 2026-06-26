 ارتفاع الحصيلة الإجمالية لضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى 4230 شهيدا و12179 جريحاً - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ارتفاع الحصيلة الإجمالية لضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى 4230 شهيدا و12179 جريحاً

د ب أ
نشر في: الجمعة 26 يونيو 2026 - 5:12 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 يونيو 2026 - 5:12 ص

 ارتفعت الحصيلة الإجمالية لضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 مارس الماضي، حتى اليوم الخميس، إلى 4230 شهيدا و 12179 جريحاً. 

 يذكر أن إسرائيل تشن حرباً على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلّت القوات الإسرائيلية عدد من البلدات في جنوب لبنان.

 واستمرّت الغارات الإسرائيلية في استهداف مناطق واسعة في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان، بعد الإعلان الأول عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 16 أبريل الماضي ومن ثمّ تمديده في 23 أبريل الماضي لمدة 3 أسابيع، وتمديده من جديد في 15 مايو الماضي لمدة 45 يوماً. 

وأُعلن مساء السبت الماضي عن وقف لإطلاق النار وافقت عليه إسرائيل ولم تُسجَّل أية غارات إسرائيلية، على جنوب لبنان منذ مساء السبت.    

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