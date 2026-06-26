وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيريه القطري والعُماني الاتفاق بين أمريكا وإيران

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظيريه القطري والعماني خلال لقائهم في العاصمة البحرينية المنامة اليوم الخميس، تفاصيل مستجدات مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وانعكاسها على أمن المنطقة واستقرارها .

والتقى بن فرحان، في المنامة اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن،وذلك على هامش الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية، كما التقى في الوقت ذاته بدر البوسعيدي، وذلك على هامش الاجتماع ، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وناقش الوزيران السعودي والقطري علاقات التعاون الثنائي، وآخر المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى بحث مستجدات مذكرة التفاهم بين أميركا وإيران، وانعكاسها على أمن المنطقة واستقرارها ، بحسب "واس"

وفي المقابل، بحث بن فرحان مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، "العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعزز من مسيرة العمل الخليجي المشترك، بجانب المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها الاتفاق الأمريكي-الإيراني، وسبل دعم الجهود الدبلوماسية لخفض التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

وجاءت هذه اللقاءات، اليوم الخميس، على هامش أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في إطار مباحثات تركز على مستجدات الملف الإيراني والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وأوضح المجلس أن الاجتماع تناول تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود الوساطة والتهدئة، في ظل المستجدات المرتبطة بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، إلى جانب بحث سبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وشدد مجلس التعاون الخليجي على أن أي تفاهمات أو اتفاقيات إقليمية يجب أن تراعي المصالح الأمنية لدول الخليج، وأن تسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي بما يحفظ أمن المنطقة ومكتسباتها الاقتصادية والتنموية.