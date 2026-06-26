المنظمة البحرية الدولية توقف خطة إجلاء السفن من مضيق هرمز

أوقفت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة خطة إجلاء السفن عبر مضيق هرمز، بعدما أعلن الجيش البريطاني أن سفينة تعرضت، اليوم الخميس، لمقذوف قبالة سواحل عُمان.

وقال المدير العام للمنظمة البحرية الدولية إن خطة إجلاء السفن العالقة عبر المضيق ستظل معلقة إلى حين تمكن المنظمة من التأكد من توافر ضمانات السلامة للسفن المدرجة على قائمة الإجلاء وتلك الموجودة في المنطقة.

وأضاف المدير العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينجيز، أن القرار جاء في أعقاب هجوم وقع في وقت سابق اليوم الخميس على سفينة في خليج عُمان كانت قد عبرت مضيق هرمز، وفقا لما ذكرته وكالة الأبناء الألمانية (د ب أ).

وتابع قائلا: "هذه السفينة لم تعبر المضيق ضمن إطار الإجلاء الذي وضعته المنظمة البحرية الدولية" حسب (د ب أ)

وأشارت وكالة (د ب أ) إلى أن المنظمة البحرية الدولية لم تقدم مزيدا من التفاصيل بشأن السفينة أو طبيعة الهجوم

وحسب الرابطة الدولية للشحن "بيمكو"، كانت هذه سفينة تجارية تعبر مضيق هرمز عبر منطقة الحركة البحرية الساحلية قبالة سواحل عُمان.

وأوضح دومينجيز: "لقد أكدتُ دائما أن سلامة البحارة تظل أولوية قصوى. لذلك، ومن أجل ضمان نهج منسق وسلامة الملاحة، سيتم تعليق خطة الإجلاء إلى حين توافر مزيد من الوضوح" وفقا لوكالة (د ب أ).

وقال مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة إنه أبلغ عن الهجوم، مضيفا أنه لم تقع أي إصابات ولم يحدث أي تأثير بيئي.

وكان الحرس الثوري الإيراني شبه العسكري قد هدد السفن التي تعبر المضيق دون الحصول على إذن من طهران.