جورجيا تسجل 1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات في 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الخميس، تسجيل 1595 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة 22803 حالة.

وأفادت صحيفة (جورجيا توداي) اليوم على موقعها الإلكتروني، بأن عدد المتعافين من المرض بلغ 9401 شخص فور تسجيل 389 حالة تعافي جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، كما تم تسجيل 6 وفيات جديدة، لتبلغ حصيلة الوفيات 178 حالة منذ أمس الأربعاء.

كما أشارت الصحيفة إلى أن عدد المرضى الذين وضعوا قيد الحجر الصحي في المستشفيات بلغ 3155 شخصًا، مُضيفة أن عدد الحالات النشطة بفيروس "كورونا" المستجد تبلغ حاليًا 13224 حالة على مستوى البلاد.