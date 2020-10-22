مرتضى منصور يعلق على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بتأجيل مباراة فريقه ضد الرجاء المغربي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري ابطال أفريقيا.

وأصدر مرتضى بيانا قال فيه إن ناديه لا يمانع في تأجيل المباراة شريطة أن يتم تأجيل النهائي أيضا، حتى إذا ما تأهل الزمالك لتلك المباراة يكون أمامه متسع من الوقت للاستعداد الجيد على غرار منافسه المتأهل عن الطرف الآخر لنصف النهائي.

وقال رئيس الزمالك في بيانه: "من غير العدالة إذا تأهل الزمالك إلى المباراة النهائية بإذن الله أن يكون أمامه عدد 5 أيام فقط ليلعب المباراة النهائية يوم 6-11 في الوقت الذي يكون فيه الفريق الآخر الذي تأهل إلى المباراة النهائية قد تم منحه راحة أكثر من 14 يوما".

وأضاف أن الكاف لو تمسك بموعد المباراة النهائية فإن عليه أن يؤجل مباراة الأهلي والوداد التي تقام الجمعة، لتحقيق تكافؤ الفرص.