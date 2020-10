أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب وأفضل هدف في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

المرشحون لجائزة أفضل هدف في الجولة الأولى:

لوكا مودريتش، هدفه مع ريال مدريد أمام شاختار.

توليسو، هدفه مع بايرن ميونخ أمام أتلتيكو مدريد.

راميريز، هدفه مع رين أمام كراسنودار.

أليخاندرو جوميز، هدفه مع أتلانتا أمام ميدتييلاند.

Who are you going for? 🤷‍♂️



⚽️ Ramírez

⚽️ Modrić

⚽️ Papu Gómez

⚽️ Tolisso#UCLGOTW | @NissanFootball — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 21, 2020

المرشحون لجائزة أفضل لاعب:

ألفارو موراتا (يوفنتوس).

أنجلينيو (لايبزيج).

تيتي (شاختار دونيستك).

كينجسلي كومان (بايرن ميونخ).