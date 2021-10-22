مصرع وإصابة 8 أشخاص في حوادث متفرقة بالبحيرة

لقى شاب مصرع وأصيب 7 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، أمس الخميس، جراء وقوع 3 حوادث متفرقة بدائرة مراكز "كفر الدوار وإيتاي البارود ووادي النطرون"، بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة وموتوسكل بالطريق الدولي الساحلي بكفر الدوار وهروب السيارة وأسفر الحادث عن إصابة " جمعة عبد العليم"، ومقيم بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ، ووفاة " محمد ريان أبو زيد" ومقيم بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقلهم إلى مستشفي ادكو العام.

وكما تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي الأروج يفيد باستقبال مستشفى إيتاي البارود مصابين بحادث تصادم سيارة ملاكي مع توك توك أمام قرية كفر الشيخ إيتاي البارود وأسفر الحادث عن اصابة 4 أشخاص وهم كل من:" أحمد السعداوي خميس، 34 عامًا، كوثر احمد عبد الستار، 25 عامًا، صابرين الاغريفي، 26 عامًا، نرمين انور عبد السلام، 21 عامًا، وجاري عمل الاسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

وكما تلقي مدير الأمن، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد بوصول مصابين مستشفي وادي النطرون وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث انقلاب تروسيكل مع نفسه، أمام بنزيمه صبحي مدخل النجاح كوم حمادة، وأسفر الحادث عن اصابة كل من:" مدحت عبده السيد، 36 عامًا، عبد المقصود جوده عبد المقصود، 46 عامًا"، وتم عمل الاسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

وتحرر المحاضر اللازمة بالوقائع وأخطرت النيابات العامة لمباشرة التحقيق.