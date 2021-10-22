♦ «القطائع ــ ثلاثية ابن طولون»

ريم بسيونى

نهضة مصر

2021

رواية تاريخية تدور فى عهد الحاكم أحمد بن طولون وهى ثلاثية مثل رواية أولاد الناس، وتدور الرواية حول القطائع، هذه المدينة بها سحر القدماء ولعنتهم. لا مفر من عشقها. فى الأذقة رائحة الخبيز والحلوى لتذكرنا بمحاسن العيش ومذاق العشق، لا أحد يكتفى هنا من الخبز بالسكر، من يد إلى يد ومن فم إلى فم يذوب القمح فى الأعماق ثم ينعش الذاكرة المبهمة، فى هذه المدينة خيَّاط ينسج ثوبًا من الحرير الخالص ولا أحد يعرف مصير صاحبه، ربما كان ثوبا لعروس تشتاق وتتمنى أو لوالى الخراج الذى يمشى فى الأرض مغتالًا فرحًا، ربما كان مصنوعا من خيوط ممتزجة ببلاء ومعاناة أو صبر وجلد، هنا يكمن فرح غير مكتمل وجسد عاجز دوما حتى لو أخذته العزة بالإثم.



♦ «ثرثرة فوق النيل»

نجيب محفوظ

دار الشروق

2019

«لم يكن عجيبًا أن يعبد المصريون فرعون، ولكن العجيب أن فرعون آمن حقًّا بأنه إله».. مجموعة مصريين يتملصون من المسئولية بالهروب إلى عوامة لا أحد فيها يعرف هدفه إلا الجوزة؛ حيث سكت هناك كل شىء إلا القرقرة. و«ثرثرة فوق النيل» رواية صدرت طبعتها الأولى عام 1966، قبل عام واحد من هزيمة 1967، فيكتب نجيب محفوظ عن الهروب إلى عالم الهذيان من الواقع الموشك على التهاوى، عن العبث الكامل فى مواجهة الأكاذيب، فكيف ستنتهى الثرثرة فوق النيل، وكيف سيصل الحال بأهل النيل؟.



♦ «رجال مرج دابق»

صلاح عيسى

دار الكرمة

2021

«لم يكن واحد من الرجال الذين ملأوا فضاء مرج دابق فى تلك الليلة الصيفية الحارَّة يعرف على وجه التحديد كيف ستنتهى الأمور. كل ما كانوا يعرفونه أن الحرب قد أصبحت أمرًا مقررًا، وأنها قد تنشب فى أى لحظة، وأن إقامتهم فى هذا المرج الواسع لن تطول.

أما كيف تتوزع بينهم الحظوظ: مَن منهم سوف يُؤخذ أسيرَا؟ ومن منهم سوف يسقط شهيدًا فى المعركة؟ وهل ينتصر الجيش الذى يقوده سلطانهم الملك الأشرف أبو النصر قانصوه الغورى، أم ينتصر جيش عدوهم السلطان المظفر سليم خان بن بايزيد العثمانى؟ فذلك كله لم يكن واحد منهم يعرف شيئًا عنه».



♦ «ساعات»

جمال الغيطانى

دار الشروق

2010

فى عام تسعة وستين من القرن الماضى، صدرت المجموعة الأولى لجمال الغيطانى «أوراق شاب عاش منذ ألف عام»، منذ ذلك الحين لم يكف الغيطانى عن التجريب، خلال رحلته الإبداعية التى تتجاوز نصف القرن الآن تطورت القصة القصيرة عنده، واتخذت آفاقًا عديدة، فى إبداعه ارتبط الخاص بالعام، ولاحت القضايا الكبرى التى تشغله مثل الحرية، العدالة، إدانة القهر، مع طرح الأسئلة الكبرى بين الثنايا. فى مجموعته «ساعات» التى كتب نصوصها خلال السنوات العشر الأخيرة، تبدو خلاصة التجربة والرؤية النافذة إلى جوهر الوجود، والوجود الإنسانى، وأشواق الروح. وحيرة الإنسان تجاه الزمان؛ حيث ترى البصيرة عمق الرؤى فى العادى المألوف. خاصة الزمن وما ينتج عنه الذى حيّر الغيطانى طوال رحلته الإبداعية وما زال.