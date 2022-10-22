وثق مقطع فيديو تنظيم حركة "تمرد ضد الانقراض" البيئية وقفة احتجاجية داخل معرض باريس للسيارات.

ورفع النشطاء، لافتات احتجاجية تشير إلى تمسكهم، بالسيارات الرياضية والتنديد بـ"طراز السيارات الفردية".

Mondial de l'Auto: des militants d'Extinction Rébellion se collent à des voitures de sport pour dénoncer le "modèle de la voiture individuelle" pic.twitter.com/bqQgj8tFjS — BFMTV (@BFMTV) October 22, 2022

و"تمرد ضد الانقراض" هي حركة بيئية عالمية هدفها المُعلن هو اللجوء إلى العصيان المدني السلمي لإرغام الحكومات على اتخاذ إجراءات لتجنب نقاط التحول في النظام المناخي، وفقدان التنوع الحيوي، وخطر الانهيار البيئي والاجتماعي.

تأسست الحركة في بريطانيا في 2018، وآنذاك أغلق أعضاؤها الجسور وصب دلاء من الدماء المزيفة خارج مقر رئيس الوزراء في داونينج ستريت، ضمن فعالياتهم الاحتجاجية في البلاد ضد التغير المناخي.



