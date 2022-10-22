 فيديو.. نشطاء تمرد ضد الانقراض يتظاهرون داخل معرض باريس للسيارات - بوابة الشروق
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فيديو.. نشطاء تمرد ضد الانقراض يتظاهرون داخل معرض باريس للسيارات

وكالات
نشر في: السبت 22 أكتوبر 2022 - 3:28 م | آخر تحديث: السبت 22 أكتوبر 2022 - 3:30 م

وثق مقطع فيديو تنظيم حركة "تمرد ضد الانقراض" البيئية وقفة احتجاجية داخل معرض باريس للسيارات.

ورفع النشطاء، لافتات احتجاجية تشير إلى تمسكهم، بالسيارات الرياضية والتنديد بـ"طراز السيارات الفردية".

 

و"تمرد ضد الانقراض" هي حركة بيئية عالمية هدفها المُعلن هو اللجوء إلى العصيان المدني السلمي لإرغام الحكومات على اتخاذ إجراءات لتجنب نقاط التحول في النظام المناخي، وفقدان التنوع الحيوي، وخطر الانهيار البيئي والاجتماعي.

تأسست الحركة في بريطانيا في 2018، وآنذاك أغلق أعضاؤها الجسور وصب دلاء من الدماء المزيفة خارج مقر رئيس الوزراء في داونينج ستريت، ضمن فعالياتهم الاحتجاجية في البلاد ضد التغير المناخي.

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