كشفت دراسة حديثة في المغرب، أن الحوادث المنزلية تمثل السبب الرئيسي وراء دخول 44% من الأطفال إلى أقسام الطوارئ بالمستشفيات، مشيرة إلى أن 67% منهم يتعرضون لكسور.



وتم إجراء الدراسة بتحليل حالات 545 طفلا أدخلوا أقسام الطوارئ الخاصة بالأطفال بالعاصمة المغربية الرباط، تعرضت نسبة 37.7% منهم للتسمم، فيما تتعلق 33% من الحوادث بإدخال الأطفال لأجسام غريبة في أجسامهم، وفق صحيفة "هسبريس".



واستعرضت الأخصائية في طب الأطفال، نور مكاوي، خلال تقديم نتائج الدراسة ضمن فعاليات مؤتمر دولي حول طب المستعجلات بالرباط، حالة طفل ابتلع سكينا في محاولة لتقليد عرض بهلواني"، وفقا لهسبريس.



وحسب دراسة دولية، تم تقديم أرقامها خلال ذات الندوة، تبقى الحوادث المنزلية السبب الأول لوفيات الأطفال ما بين سنة و14 عاما، وتتسبب في مقتل طفل من كل 5 أطفال أقل من 5 سنوات، وطفل من بين 9 أطفال ما بين 5 و14 سنة.



وأشارت الجريدة المغربية، إلى أن 25.4% من هذه الحوادث تحدث في المرائب والحدائق، و15.4% في المطابخ، و14% بغرف المعيشة، و10.9% بالغرف، و8.7% بالأدراج.