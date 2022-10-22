مورانت يقود جريزليس للفوز على روكتس في دوري السلة الأمريكي

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سجل مورانت 49 نقطة ليقود ممفيس جريزليس إلى الفوز على هيوستن روكتس 129 / 122 مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

ولعب مورانت دور البطولة خلال مباراة شهدت غياب ديسموند بين وتايوس جونز عن مستواهما، حيث سجل بين 14 نقطة فقط وأضاف جونز 11 نقطة.

وواصل مورانت تألقه بعد أن سجل 34 نقطة في المباراة الأولى لجريزليس هذا الموسم ليفوز الفريق على نيويورك نيكس 115 / 112 .

وكان جالن جرين أبرز عناصر روكتس خلال المباراة وسجل للفريق 33 نقطة، وقد أنهى الفريق الربع الثاني من المباراة متقدما بفارق 16 نقطة لكن جريزليس قلب الموازين لصالحه بعدها ليتلقى روكتس الهزيمة الثانية.

وسجل نيكولا جوكيتش 26 نقطة و12 متابعة وعشر تمريرات حاسمة ليقود دنفر ناجتس إلى الفوز على جولدن ستيت واريورز 128 / 123 .

وكان النجم ستيفن كاري أبرز عناصر واريورز خلال المباراة وسجل 34 نقطة لكنه لم ينجح في إنقاذ الفريق من الهزيمة الأولى له هذا الموسم.

وحقق بورتلاند تريل بليزرز الانتصار الثاني له في الموسم وتغلب على فينيكس صنز 113 / 111 ،مستفيدا من تألق داميان ليارد الذي سجل 41 نقطة.

وتألق ديفين بوكر في صفوف فينيكس صنز حيث سجل 33 نقطة، لكن الفريق تلقى الهزيمة الأولى بعد أن استهل مشواره في الموسم بالفوز على دالاس مافريكس.

وفي مباريات أخرى، تغلب بوسطن سلتيكس على ميامي هيت 111 / 104 ،وبروكلين نتس على تورونتو رابتورز 109 / 105 ،ونيويورك نيكس على ديترويت بيستونز 130 / 106 ،ويوتا جاز على مينيسوتا تيمبروولفز 132 / 126 .

كذلك تغلب نيو أورليانز بيليكانز على تشارلوت هورينتس 124 / 112 ،وواشطن ويزاردز على شيكاغو بولز، 102 / 100 وسان أنطونيو سبيرز على إنديانا بيسرز 137 / 134 ،وأتلانتا هوكس على أورلاندو ماجيك 108 / 98 .