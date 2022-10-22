أوكرانيا: روسيا تستخدم المدفعية الثقيلة لقصف نيكوبول

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية التابعة للجيش الأوكراني في إقليم "دنيبروبتروفسك" الجنوبي، فالنتين ريزنيشنكو صباح اليوم السبت أن منطقتي "مارهانيتس" و "نيكوبول" تعرضتا لقصف القوات الروسية بالمدفعية الثقيلة خلال الليلة الماضية.

وكتب ريزنيشنكو منشورًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية: "الليلة الماضية، أبقى الروس منطقة نيكوبول تحت الضغط وقصفوا بلدتين محليتين هما مارهانيتس ونيكوبول. ووفقًا للمعلومات الأولية، لم يصب الناس بأذى".

وبحس المسئول الأوكراني، كانت نيكوبول الأكثر تضررا نظرا لأن القوات الروسية استخدمت المدفعية الثقيلة من طراز MLRS ولحقت أضرارًا بأكثر من 20 مبنى والعديد من خطوط أنابيب الغاز في البلدة. كذلك، انقطعت خطوط الكهرباء عن أكثر من 1000 أسرة.. مؤكدًا أن مهندسي الطاقة يقومون الآن بأعمال الإصلاح.