كشف الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، مقرر لجنة مصر العطاء، عن استعدادات النقابة من أجل تعاون القطاع الطبي المصري مع الأشقاء في غزة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الأحد، أن هناك أكثر من 800 طبيب مصري تقدموا للتطوع، في عمليات الإنقاذ والإسعاف لمصابي العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، منوها بأن الأطباء المتطوعين سيخوضون تدريبات بالتعاون مع الهلال الأحمر.



وأوضح أن التدريبات التي سيخضع لها الأطباء، ستكون فيما يتعلق بكيفية التعامل مع إصابات الحروب والكوارث مثلما يحدث في غزة، خاصة أن هناك استخداما لقنابل فسفورية، ومن ثم وجود أنواع مختلفة من الإصابات.



وأكد أن هناك إقبالا كثيفا من قبل الأطباء الراغبين في التطوع للمشاركة في إنقاذ وإسعاف الأهالي بغزة، موضحا أن غدا سيشهد تدريب أول مجموعة من الأطباء على نوعية الإصابات المتعلقة بالحروب والمعارك، هذا بالإضافة إلى أن أبرز التخصصات التي أعلن عن الحاجة إليها جراحات المخ والأعصاب والصدر والقلب والجراحات التجميلية.



وتابع: «من أول لحظة بدأنا الحركة على أكثر من مستوى إعداد وتجهيز الأطباء والفرق الطبية؛ للدعم المتخصصة في الطوارئ والكوارث»، مشيرا إلى أنه أعلن عن استقبال الأطباء المتطوعين في المستشفيات التي ستكون موجودة على الحدود فضلا عن المستشفى الميداني الذي سيقام في رفح، أو في حال دخولهم لغزة.



ولفت إلى أنه على مدار الأيام المقبلة، سيكون هناك عمليات إعداد مستمر للأطقم الطبية المصرية، هذا إلى جانب النوع الثاني من المشاركة التي تتبناها النقابة وهي استقبال المساعدات المادية والعينية التي يحتاجها سكان القطاع من مواد إعاشة أو غيرها من مستلزمات طبية ضرورية.