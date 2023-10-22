تركيا ترسل طائرة رئاسية على متنها أدوية ومواد طبية لقطاع غزة إلى مصر

غادرت، صباح اليوم الأحد، طائرة رئاسية تركية العاصمة أنقرة إلى مصر، على متنها أدوية ومواد طبية لقطاع غزة، وذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، في خبر عاجل لها.



وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، أمس السبت، أن تركيا سترسل الأحد 20 طبيبا وطائرة شحن تحمل أجهزة ومساعدات طبية إلى قطاع غزة.



وجاء إعلان الوزير التركي عقب اتصال هاتفي بين الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أكد خلاله أردوغان سعي أنقرة جاهدة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإمكانية علاج الجرحى في تركيا عند الضرورة.



ووصلت إلى مدينة العريش جوًا عبر مطار العريش الدولي، كميات كبيرة من المساعدات المقدمة من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية لصالح أبناء قطاع غزة.



وفي وقت سابق، أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، صباح اليوم الأحد، بأن هناك 17 شاحنة مساعدات جاهزة للدخول إلى قطاع غزة.



وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن الشاحنات تتأهب لدخول معبر رفح في اتجاه قطاع غزة، مشيرًا إلى التواجد الإعلامي الإقليمي والدولي الكبير في رفح لمتابعة جهود الإغاثة.



وبدأت عمليات دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري بشمال سيناء في الساعة العاشرة صباح أمس السبت.