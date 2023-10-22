1000 أرملة جراء هجمات إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر

أظهر تقرير صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة اليوم الأحد، تزايد عدد الأرامل اللاتي تعيل أسرهن بأكثر من 1000 أرملة بعد مقتل أزواجهن جراء هجمات إسرائيل على غزة منذ السابع من الشهر الجاري.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان تلقت (د.ب.أ) نسخة منه، إن الجهات المختصة وثقت استشهاد أكثر من 1023 من الإناث ونزوح نحو 500 ألف أخريات من منازلهن قسريا.



وأضاف البيان أن "أن تمادي الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه بحق النساء والفتيات والأطفال يشكّل جريمة حرب ترفضها كل المواثيق الدولية والإنسانية، وهو ما وثقته وزارة الصحة بارتقاء نحو 1900 طفل".

وتابع أن "السلوك الإسرائيلي يخالف ما دعت إليه الشرائع السماوية والاتفاقيات الدولية، والتي نصت على الحق في العيش والحرية بدون التعرُّض للعنف والتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة الجسدية والنفسية".

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 4651 من بينهم 1873 طفلا و1023 سيدة و187 مسنا، فيما أصيب 14245 آخرين بجراح مختلفة.

وأضافت أن المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات بلغت 574 راح ضحيتها 3600 شهيد وصلوا للمستشفيات ولازال أضعاف ذلك تحت الأنقاض.