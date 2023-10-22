أمير عبداللهيان: الرئيس الإيراني سيزور جنوب إفريقيا

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، سيزور دولة جنوب إفريقيا بدعوة من نظيره الجنوب إفريقي، مبينا أنه سيتم في هذه الزيارة التوقيع على أحدث الاتفاقات الثنائية من قبل رئيسي البلدين.

يأتي ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك، الذي عقد اليوم الأحد بطهران، بين وزير الخارجية الإيراني ونظيرته الجنوب إفريقية نالدي باندور، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا".

والتقى أمير عبداللهيان، الیوم الأحد، نظيرته باندور في العاصمة الإيرانية طهران، وبحث معها القضايا الثنائية والإقليمية.

ووصلت باندور إلى طهران اليوم الأحد على رأس وفد، واجتمعت مع أمير عبداللهيان فور وصولها.

وأكد الجانبان خلال اللقاء، تطوير التعاون والتفاعلات الثنائية وتبادلا وجهات النظر حول أهم القضايا الإقليمية والدولية.