مطار العريش يستقبل طائرتين من الجزائر محملة بمساعدات غذائية وطبية لأهالي غزة

استقبل مطار العريش الدولى بشمال سيناء، طائرتين من الجزائر محملة بالمساعدات الغذائية والطبية لإغاثة الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.



ويجري تفريغ الطائرتين من خلال متطوعى الهلال الأحمر المصرى، ليتم نقلها للتخزين فى العريش لحين المساح بنقلها إلى معبر رفح البري لاحقا.



وقال الدكتور خالد زايد رئيس الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن ٣ طائرات مساعدات من دولتى قطر والهند تحمل المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية إلى غزة وصلت اليوم لمطار العريش.



وأضاف أن هذه المساعدات القادمة عباره عن 3 طائرات بـ128 طنا، حيث وصلت طائرتين من قطر تحمل 90 طن مساعدات، وكذلك طائرة من الهند تحمل 38 طنا من المساعدات الإنسانية.