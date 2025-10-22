الملك تشارلز يشارك في قداس عام مع الحبر الأعظم خلال زيارة رسمية للفاتيكان

يبدأ ملك بريطانيا تشارلز الثالث والملكة كاميلا اليوم الأربعاء، زيارتهما الرسمية التي تستمر يومين للفاتيكان للقاء الحبر الأعظم ليو الرابع عشر للمرة الأولى منذ اختياره.

وسوف تكون الرحلة لحظة تاريخية لتشارلز، الحاكم الأعلى لكنيسة إنجلترا الذي سوف يصبح أول ملك بريطاني يصلي في قداس عام مع البابا رئيس الكنيسة الكاثوليكية منذ الإصلاح عندما انفصلت كنيسة إنجلترا عن الكنيسة في روما، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

ومن المفهوم ضمنا أن زيارة الكرسي الرسولي، حكومة الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في الفاتيكان، لها أهمية كبيرة للملك شخصيا وسوف يحتفل باليوبيل الباباوي الذي يقام كل 25 عاما.

وقال متحدث باسم قصر باكنجهام عن الرحلة "هذه سوف تكون أول زيارة رسمية منذ الإصلاح حيث سيصلي البابا والملك معا في قداس مسكوني في كنيسة سيستاني والمرة الأولى التي سوف يحضر فيها الملك قداسا في كنيسة القديس بولس خارج الأسوار وهي كنيسة ذات صلة تاريخية بالتاج الإنجليزي".