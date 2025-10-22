جهاز ليزر متطور يختصر الألم ومدة التعافي في سلطنة عُمان

دشنت وزارة الصحة العُمانية بمستشفى البريمي خدمة جهاز الليزر الجراحي المتطور المستخدم في علاج الناسور الشرجي والبواسير والناسور العصعصي، ضمن خطة تطوير الخدمات الجراحية بالمستشفى.

ووفق وكالة الأنباء العُمانية اليوم الأربعاء ، يعد هذا الجهاز من أحدث التقنيات في مجال الجراحة الدقيقة؛ إذ يسهم في تقليل الألم والنزف ومخاطر العدوى بعد العمليات الجراحية، ويسرع عملية التعافي ويقلل مدة الانتظار في المستشفى، مما ينعكس إيجابًا على راحة المرضى وتحسين جودة الرعاية المقدمة لهم.

وطبقا للوكالة ، أُجريت في المدة التجريبية التي بدأت في 17 من سبتمبر الماضي ، 11 عملية بتقنية الليزر لمرضى يعانون من الناسور الشرجي والناسور العصعصي والبواسير، بمعدل يتراوح بين ثلاث حالات إلى أربع أسبوعيًا.

وأظهرت النتائج الأولية نجاح العمليات وتحسن الحالة الصحية للمرضى إذ خرجوا خلال أقل من 24 ساعة من إجراء العملية، مما يعكس كفاءة التقنية ودقتها العالية في تسريع التعافي وتقليل المضاعفات.

ولا تقتصر هذه الخدمة على محافظة البريمي فحسب، بل تمتد لتشمل المرضى من محافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة والظاهرة ومسندم، مما يعزز تكاملية الخدمات الصحية بين المحافظات، ويجسّد رؤية الوزارة نحو توزيع متوازن مستدام للخدمات التخصصية في مختلف محافظات سلطنة عُمان.