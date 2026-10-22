أسامة كمال أثناء إدارة جلسة الخطاب الديني بمنتدى مصر: الأطفال والشباب من نقاط الاستهداف

- التعليم يساعد في حماية الوعي لكن الشهادات العلمية لا تمنع اختراق الأفكار

- يجب تطوير منهجية العمل الفكري لمواجهة التطرف بالتعصب أو الابتعاد عن الدين

قال الإعلامي أسامة كمال إن «المناعة الفكرية لابد أن تكون شاملة»، في ظل تعدد المداخل التي يمكن استخدامها للتأثير على المجتمع وأفكاره، مشيرًا إلى أن الأطفال والشباب يمثلون من النقاط التي يمكن استغلالها في محاولات النفاذ إلى المجتمع والتأثير عليه.

وأضاف في تصريحات أثناء إدارته جلسة «الخطاب الديني وتأثيره على القيم في المجتمع»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن التعليم يساعد في بناء الوعي والمناعة الفكرية، فيما توجد نماذج لأشخاص يحملون أعلى الدرجات العلمية وتعرضت أفكارهم للتأثير بصورة أضرت بطريقة تفكيرهم.

وأوضح كمال أن مواجهة هذه التحديات تحتاج إلى عمل فعلي على الأرض وتطور في منهجية بناء الفكر، بما يسمح بالتعامل مع الأدوات والأساليب المختلفة التي تستخدم في التأثير على الأفراد والمجتمع.

وأشار إلى وجود محاولات لدفع المجتمع نحو اتجاهات متطرفة على الجانبين، سواء بالاتجاه يمينًا إلى التعصب، أو بالاتجاه يسارًا إلى الابتعاد تمامًا عن الدين، وهو ما يجعل بناء المناعة الفكرية مسألة تتجاوز مجرد رفع المستوى التعليمي.

ونوه إلى أن «الشيطان يدخل من أشكال مختلفة، والعدو يحاول أن ينفذ إلى مجتمعنا»، في إشارة إلى ضرورة التعامل مع مصادر التأثير المتعددة وعدم حصر المواجهة في وسيلة واحدة أو فئة واحدة من المواطنين.

وتأتي الجلسة ضمن اليوم الرابع من أعمال «منتدى مصر 2026»، الذي افتتح أعماله في 19 أكتوبر ويستمر حتى 24 أكتوبر، ويستهدف فتح مساحة للحوار حول ملفات الدولة وأولويات المرحلة المقبلة، بمشاركة مؤسسات الدولة والخبراء ومختلف فئات المجتمع، مع إتاحة المجال أمام المواطنين لطرح الآراء والمقترحات.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، في جلسة «الخطاب الديني وتأثيره على القيم في المجتمع»، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة ممثلين عن المؤسسات الدينية، فيما ناقشت الجلسة دور الخطاب الديني في بناء الوعي وترسيخ القيم ومواجهة التطرف.