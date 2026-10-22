قال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، إن الوزارة رصدت 41 ظاهرة سلوكية تحتاج إلى المعالجة، ضمن تصور يستهدف «ترميم» السلوكيات وصولًا إلى رفع وتأسيس وتشييد منظومة متكاملة للقيم في المجتمع.

وأضاف خلال مشاركته في جلسة «الخطاب الديني وتأثيره على القيم في المجتمع»، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمنتدى مصر 2026، اليوم الخميس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الوزارة بدأت من سؤال يتعلق بالطموح الذي ينتظره نحو 110 ملايين مصري من الخطاب الديني، مع التركيز على الإشكاليات المرتبطة بالقيم والسلوكيات اليومية للمواطن.

وأوضح الأزهري أن العمل يشمل التواصل مع 14 جهة من وزارات وهيئات ومجالس الدولة، بحيث تقدم كل جهة ما ترصده من أوجه الخلل السلوكي في نطاق عملها، لتكوين بنك للسلوكيات التي تحتاج إلى معالجة دينية وتوعوية منظمة.

وأشار إلى أن وزارة النقل، على سبيل المثال، وضعت ضمن الظواهر التي تحتاج إلى المعالجة السير عكس الاتجاه، ورشق القطارات بالحجارة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، فيما تتضمن القائمة الأوسع قضايا أخرى من بينها إدمان مواقع التواصل الاجتماعي والتنمر.

وذكر وزير الأوقاف أن حصيلة هذا العمل تضم 41 ظاهرة، مع توجيه الجهد إلى التعامل معها باعتبارها جزءًا من مشروع أوسع لإعادة بناء منظومة القيم وعدم حصر الخطاب الديني في معالجة القضايا النظرية بعيدًا عن السلوك اليومي للمواطن.

وكشف الأزهري عن إطلاق مبادرة «صحح مفاهيمك» بالشراكة مع الشركة المتحدة، بمشاركة الأئمة والدعاة، لتقديم موسم من الأنشطة والرسائل المرتبطة بتصحيح المفاهيم والسلوكيات، فيما يطمح إلى موسم جديد بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة لتعزيز القيم الأخلاقية في المجتمع.

وتأتي تصريحات وزير الأوقاف خلال جلسة «الخطاب الديني وتأثيره على القيم في المجتمع» في اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب الدكتور محمد عبد الدايم أمين عام مجمع البحوث الإسلامية والأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة و15 مايو.

وانطلقت أعمال منتدى مصر 2026 في 19 أكتوبر وتستمر حتى 24 أكتوبر، بعدما سبقها إطلاق جلسات تحضيرية وموقع إلكتروني لتسجيل الحضور وإتاحة الآراء والمقترحات أمام مؤسسات الدولة والخبراء والمواطنين بمختلف الأطياف والتوجهات.

وكانت وزارة الأوقاف أطلقت مبادرة «صحح مفاهيمك» رسميًا في يوليو 2025 بهدف معالجة المفاهيم الدينية والسلوكيات المجتمعية الخاطئة وتعزيز قيم الانتماء والانضباط، فيما استمرت المبادرة خلال 2026 عبر برامج وندوات مشتركة مع الأزهر الشريف.