صلاح يهز شباك هارتس بركلة جزاء على طريقة بانينكا

افتتح محمد صلاح التسجيل لفريق طرابزون سبور التركي في شباك هارتس الاسكتلندي، خلال المواجهة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي لموسم 2026-2027.

وجاء هدف النجم المصري في الدقيقة 32، بعدما نفذ ركلة جزاء بطريقة بانينكا، واضعًا الكرة في الشباك ليمنح فريقه التقدم بهدف دون رد على ملعب بابارا بارك.

وشارك محمد صلاح أساسيًا في تشكيل طرابزون سبور أمام هارتس، مرتديًا القميص رقم 10، لقيادة الخط الهجومي للفريق التركي، الذي يسعى إلى تحقيق انتصاره الثاني في البطولة ومواصلة نتائجه الإيجابية في مرحلة الدوري.