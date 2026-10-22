وزير الأوقاف: 40 شابا بمركز الذكاء الاصطناعي في الوزارة ينتجون 1000 فيلم شهريا

- أسامة الأزهري: نستهدف الوصول إلى 150 شابًا بالمركز وإغراق السوشيال ميديا بالمحتوى النبيل والوطني والإنساني

قال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، إن فريق مركز الذكاء الاصطناعي يضم حاليًا 40 شابًا من حديثي التخرج وخريجي جامعتي النيل وزويل، ينتجون نحو 1000 فيلم شهريًا، فيما تستهدف الوزارة الوصول إلى إنتاج 3000 فيلم، ضمن مشروع يعمل منذ نحو خمسة أشهر على صناعة محتوى ديني وإنساني موجه إلى شرائح مختلفة من الجمهور.

وأضاف خلال مشاركته في جلسة «الخطاب الديني وتأثيره على القيم في المجتمع»، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمنتدى مصر 2026، اليوم الخميس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه يطمح إلى زيادة عدد العاملين في المركز من 40 إلى 150 شابًا، بهدف توسيع حجم الإنتاج والوصول بالمحتوى إلى مساحات أكبر على منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح الأزهري أن الهدف هو «إغراق السوشيال ميديا بالمحتوى النبيل الوطني الإنساني» الذي يتعامل مع الأزمات والإشكاليات المختلفة، مع الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخطاب الديني بصورة جذابة وقادرة على الوصول إلى الأجيال الجديدة.

وأشار إلى أن من حق شرائح الشباب التي لديها حيرة أو تردد أو تساؤلات بشأن وجود الله أن تسأل وأن تفكر «بلا حدود»، معتبرًا أن السؤال والقلق يمكن أن يتحولا إلى قوة دافعة نحو اليقين، وهو ما يتطلب مخاطبة هؤلاء الشباب بأدوات تناسب لغتهم وطريقة تلقيهم للمحتوى.

وذكر وزير الأوقاف أن أحد النماذج التي أعدها المركز فيلم عن طائر «السَّمامة»، باعتباره مظهرًا من مظاهر قدرة الخالق، حيث قدم الفيلم الطائر الذي يقضي جانبًا كبيرًا من حياته في الطيران، ويأكل ويشرب وينام أثناء تحليقه، ليكون مدخلًا بصريًا مبسطًا للحديث عن التأمل في الخلق.

وكشف الأزهري أن الفيلم نفسه جرى إنتاجه في نسخ متعددة تناسب جماهير مختلفة، بينها نسخة باللغة العربية الفصحى، وأخرى بالعامية، ونسخة مبسطة للأطفال بتعليق صوتي مناسب، ونسخة تخاطب شباب «جيل زد» وتجمع بين العربية والإنجليزية، إلى جانب نسخة كاملة باللغة الإنجليزية.

ونوه إلى أن الوزارة تريد تقديم مجموعة واسعة من الأفلام بهذا الأسلوب إلى المصريين، مع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحويل المادة الشرعية إلى خطاب لافت وجاذب، مؤكدًا الطموح إلى إثبات قدرة المصريين على الإبداع والتنافس في عصر الذكاء الاصطناعي.

وأعلن وزير الأوقاف أن الافتتاح الرسمي لمركز الذكاء الاصطناعي سيكون خلال الأسبوع المقبل، فيما وجه التحية إلى الشباب الأربعين العاملين فيه ووصفهم بـ«أولادي»، ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي والحاضرين إلى تحيتهم والتصفيق لهم تقديرًا لعملهم.

وتأتي الجلسة ضمن اليوم الرابع لأعمال «منتدى مصر 2026»، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبد الدايم أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة و15 مايو.

وانطلقت أعمال المنتدى في 19 أكتوبر بمركز مؤتمرات فندق سانت ريجيس بالعاصمة الجديدة، بعد فترة من الجلسات التحضيرية وإتاحة موقع إلكتروني لتسجيل الحضور والآراء والمقترحات، ويستمر حتى 24 أكتوبر، فيما يستهدف عرض ما تم تنفيذه في قطاعات الدولة ومناقشة التحديات والسياسات والاستماع إلى مختلف الآراء.