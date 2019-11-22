ترامب يلتقي عائلتي جنديين أمريكيين قتلا في أفغانستان

يتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إلى قاعدة دوفر للقوات الجوية، وهي المطار العسكري الذي يستقبل عادة جثامين جنود الجيش الأمريكي الذين يسقطون قتلى في المعارك خارج البلاد، حيث من المقرر أن يلتقي عائلتي الجنديين، وفقا لما أعلنه البيت الأبيض.

وأوردت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية أن البنتاجون ذكر في بيان له يوم الخميس أن جنديين قتلا يوم الأربعاء في مقاطعة لوجار بأفغانستان عندما تحطمت مروحيتهما.

وأشار البيان إلى أنه يتم التحقيق في الحادث.

وأجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق يوم الخميس محادثة هاتفية مع الرئيس الأفغاني أشرف غني أعرب فيها عن تقديره لدعم "غني" في إطلاق سراح الرهينتين كيفن كينج وتيموثي ويكس.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير وجاء إن الزعيمين اتفقا على ضرورة الحد من العنف لدفع عملية السلام إلى الأمام و"من أجل نجاح أي مفاوضات بين الأفغان فيما يتعلق بالتسوية السياسية".