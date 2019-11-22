قال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، إن الله لم يخلق إنسانًا لا يمتلك موهبة بمجال من المجلات المتنوعة؛ كالرياضة، الفن، والموسيقى، مؤكدًا أن المحظوظ من يجد الذي ينبهه لهذه الموهبة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «حديث المساء»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء أمس الخميس، أن المسرح القومي بداية انطلاقه لعالم التمثيل، ثم انضم بعد ذلك للإذاعة وعمل بالمسلسلات والسهرات الإذاعية مدة عشر سنوات، متابعًا: «أمضيت أجمل أيام حياتي داخل الإذاعة، تربيت على الميكروفون بالإذاعة وحبيته وحبني وعشقت التمثيل».

وأوضح أنه توجه إلى عالم التليفزيون بعد اشتراكه بسهرة تليفزيونية من إخراج الراحل إبراهيم الشقنقيري، لافتًا إلى أنه كان يحفظ أدواره بدقة ويذاكر شخصياته بشكل جيد قبل قيامه بها.

ولفت إلى إفادة موهبة الحفظ له أثناء عمله بالمسرح القومي في الحصول على أدوار البطولة بمختلف المسرحيات، مشيرًا إلى أن التمثيل قضى على شخصيته الخجولة وربى به الاقتحام والدخول دون رهبة.