 بريطانيا تسجل 18 ألفا و662 إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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بريطانيا تسجل 18 ألفا و662 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الأحد 22 نوفمبر 2020 - 9:11 م | آخر تحديث: الأحد 22 نوفمبر 2020 - 9:11 م

أعلنت بريطانيا تسجيل 18 ألفا و662 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 398 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد أعلن الإغلاق الوطني للمرة الثانية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مع تجاوز الإصابات في بريطانيا حاجز المليون حالة.

ويختلف هذا الإجراء عن الإغلاق السابق في الربيع الماضي، نظرا لأن الحكومة البريطانية سوف تسمح للمدارس والجامعات بالعمل وستظل مفتوحة لاستقبال الطلاب.

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