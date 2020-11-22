إندونيسيا تسجل 4 آلاف و360 إصابة و110 حالات وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الأحد، تسجيل 4 آلاف و360 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و110 حالات وفاة جراء الإصابة به.



ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن الوزارة، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إندونيسيا إلى 497 ألفا و668 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة به إلى 15 ألفا و884 حالة وفاة، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا جاكرتا بوست" المحلية في نسختها الإلكترونية.



وأشارت البيانات إلى أن العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس ارتفع إلى 418 ألفا و188 شخصا.



وسجلت جاكرتا 1342 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في العاصمة إلى 127 ألفا و164 حالة، وهي الحصيلة الأعلى بين مقاطعات البلاد البالغ عددها 34 مقاطعة.



وما زالت إندونيسيا هي صاحبة أعلى حصيلة إصابات ووفيات بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا.