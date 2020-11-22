التضامن: دعم الدولة لتنمية المشروعات الصغيرة أساس محاربة الفقر

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، إن إقامة العديد من المعارض في مختلف محافظات الجمهورية، يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والأسر المنتجة؛ لدعم تكافؤ الفرص ولفتح العديد من المجالات والمشروعات؛ للارتقاء بالمجتمعات ومحاربة الفقر وتوفير العديد من فرص العمل.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة معرض ديارتا بمحافظة المنيا، وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، في استقبالها، وبحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حيث شارك معرض الأثاث الدمياطي بالمعرض، بالتعاون مع الغرفة التجارية والتعاون الإنتاجي بمحافظة دمياط، والذي أصبح مناسبة تعني الكثير للأسر المنتجة وروادها، إذ نجح المعرض خلال الأعوام الأخيرة في تحقيق مبيعات قياسية وجذب آلاف الزوار من المصريين.

ووجهت "القباج" الشكر لصغار مصنعي الأثاث والغرفة التجارية والتعاون الإنتاجي بمحافظة دمياط، وقالت: "أعدكم بالدعم المستمر"، مشيدة بجودة وروعة التصميمات وأن مدينة الأثاث صرح عظيم، أطلقته القيادة السياسية للدولة، بهدف تشجيع المنتج المحلي.

وأوضحت أن تشجيع الصناعة المحلية يعمل على تنشيط الاقتصاد المحلي، ويؤدي إلى ارتفاع معدلات التصدير، وانخفاض معدلات الاستيراد، وجلب عملة صعبة، مؤكدة أنه ليس هناك مجالًا للتعالي على الحرف؛ لأنها جزء هام يعود بالنفع على المجتمع.

كما وجهت الشكر لمحافظ المنيا، على الموافقة لإضافة مدة إقامة المعرض لأسبوعين آخرين، ليصل إلى شهر كامل؛ لتعظيم فرص تسويق المنتج المصري بالمنيا، ومؤكدة إقامة العديد من المعارض في مختلف المحافظات.

وأضافت وزير التضامن الاجتماعي أن هناك فرص لتدريب الحرفيين والمنتجين، كما يتم تمويل قروض لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة لإتاحة أصول إنتاجية للأسر الفقيرة.

من جانبها، أشادت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بالتعاون مع محافظه المنيا، برعاية وزارة التضامن الاجتماعي؛ للتسويق للمنتج الدمياطي، ودعم صغار المصنعين، حيث يشارك في المعرض 54 عارضًا بمشاركة عدة محافظات بمتنجات متنوعة، من خلال عدد من الجمعيات الأهلية ومدينة الأثاث والغرفة التجارية، مضيفة أن تلك المعارض سوف تجوب محافظات مصر بأكملها، وطالبت العارضين بأن يقدموا أفضل ما لديهم للخروج بصورة مشرفة للمحافظة والصناعة عالية الجودة التي تصنع بأيدي أبناء دمياط.

ومن جهته، قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن المعرض يأتي في ظل اهتمام الدولة، وعلى رأسها القيادة السياسية، بتعميق التصنيع المحلي، وتوفير مدخلات إنتاج مصرية تفي باحتياجات الصناعة الوطنية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج الوطنية؛ للمساهمة في تطوير قاعدة صناعية مصرية متكاملة، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشاد القاضي بدور محافظة دمياط في دعم صناعة الأثاث، والتي تعتبر أيقونة صناعة الأثاث المصري العريق وقبلته، بما تمتلكه من مصانع وعمال مهرة يحققون ما يقرب من ثلثي الإنتاج من الأثاث الخشبي في مصر ذات الجودة والذوق العالي.

وتابع أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للعاملين داخل المعرض، مع المتابعة المستمرة للالتزام بكافة التعليمات الصادرة من قبل الدولة، للزائرين من خلال ارتداء الكمامات وقياس للحرارة، ووجود مواد مطهرة مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي داخل المعرض.

ودعا المواطنين من أبناء محافظة المنيا، إلى زيارة معرض "ديارنا" للأثاث بأرض استراحة المحافظة بكورنيش النيل، لما يميز منتجاته المصنوعة بأيدي مصرية خالصة من جودة وسعر مناسب، مع ضرورة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.