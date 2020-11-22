السماح باستخدام «كوكتيل ترامب» في بعض الحالات لعلاج كورونا في أمريكا

سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، باستخدام كوكتيل REGN-COV2 من إنتاج شركة "ريجينيرون" الأمريكية، لعلاج كوفيد-19 في بعض الحالات الطارئة.



وتم استخدام هذا الخليط من الأجسام المضادة، لعلاج الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب عند إصابته بكوفيد-19، لذلك يسميه البعض بـ"كوكتيل ترامب"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وجاء في بيان صحفي صدر عن FDA: "أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اليوم، ترخيصا للاستخدام في حالات الطوارئ (EUA) بشكل متزامن كل من casirivimab و imdevimab (الأجسام المضادة أحادية النسيلة) لعلاج الحالات الخفيفة والمتوسطة من كوفيد-19 لدى البالغين والأطفال (12 عاما وما فوق وبوزن الجسم 40 كلغم على الأقل) ... وهذا يشمل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكبر والذين يعانون من أمراض مزمنة معينة".



وأضافت الإدارة، أنه تم "منح الترخيص لشركة ريجينيرون". وأشارت إلى أنه، لا يجوز استخدام هذا "الكوكتيل" لعلاج مرضى كوفيد-19 الموجودين في المستشفيات، أو الذين يتلقون العلاج بالأكسجين.