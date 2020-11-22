الزمالك: نواجه مشكلة في طيران تونس لعودة ساسي

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، موعد وصول المغربي أشرف بن شرقي مهاجم الفريق الى القاهرة.

وقال أمير مرتضى في تصريحات للموقع الرسمي أن بن شرقي سيعود للقاهرة غدا الاثنين، ونحن على تواصل معه بشكل دائم ونطمئن عليه وهو بخير".

وأضاف أنه بالنسبة للتونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، فإن هناك مشكلة في الطيران مشيرا إلى أن اللاعب حاليا في مطار تونس لكن توجد مشكلة معه وزميله علي معلول لاعب الأهلي.

وأكمل المشرف العام على الكرة بالزمالك أنه يتواصل في الوقت الحالي مع شركة مصر للطيران لحل الأزمة ومن ثم سيعود اللاعب بعدها للقاهرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.