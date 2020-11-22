محافظ الأقصر يشارك في إطلاق أكبر قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية

شارك المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأحد، في إطلاق أكبر قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، والتي دشنها صندوق "تحيا مصر" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، الخميس الماضي، بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان "نتشارك .. علشان بكرة" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزارة التضامن الاجتماعي، لتكون أكبر قافلة إنسانية على مستوى العالم لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية استعدادًا لفصل الشتاء.



وأعرب المحافظ، عن تقديره لجهود منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الخيرية وللمبادرات التي تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين المستحقين.



وأشاد بدور صندوق تحيا مصر، والمؤسسات الخيرية، ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في القافلة التي سجلت بها مصر رقم قياسي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.



وتضمنت القافلة الخاصة بالأقصر 5 شاحنات نقل كبيرة محملة بالمساعدات التي سيتم توزيعها للجمعيات الخيرية الرسمية بجميع أنحاء المحافظة لتقوم بدورها بتوزيعها على المستحقين في قري ونجوع المحافظة.



وتشمل المساعدات المقدمة من مؤسسات صندوق تحيا مصر، والأورمان، ومصر الخير والجمعية الشرعية بالأقصر نحو 7 آلاف و163 شنطة مجمدات وغذاء ودواجن و2500 كرتونة مواد غذائية ضمن مبادرة بالهنا والشفا، كما تتضمن مبادرة شتاء آمن نحو 6 آلاف بطانية.

حمادة عاشور



شارك المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأحد، في إطلاق أكبر قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، والتي دشنها صندوق "تحيا مصر" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، الخميس الماضي، بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان "نتشارك .. علشان بكرة" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزارة التضامن الاجتماعي، لتكون أكبر قافلة إنسانية على مستوى العالم لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية استعدادًا لفصل الشتاء.



وأعرب المحافظ، عن تقديره لجهود منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الخيرية وللمبادرات التي تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين المستحقين.



وأشاد بدور صندوق تحيا مصر، والمؤسسات الخيرية، ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في القافلة التي سجلت بها مصر رقم قياسي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.



وتضمنت القافلة الخاصة بالأقصر 5 شاحنات نقل كبيرة محملة بالمساعدات التي سيتم توزيعها للجمعيات الخيرية الرسمية بجميع أنحاء المحافظة لتقوم بدورها بتوزيعها على المستحقين في قري ونجوع المحافظة.



وتشمل المساعدات المقدمة من مؤسسات صندوق تحيا مصر، والأورمان، ومصر الخير والجمعية الشرعية بالأقصر نحو 7 آلاف و163 شنطة مجمدات وغذاء ودواجن و2500 كرتونة مواد غذائية ضمن مبادرة بالهنا والشفا، كما تتضمن مبادرة شتاء آمن نحو 6 آلاف بطانية.