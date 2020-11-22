جولة مفاجئة لمحافظ قنا لمجمع عيادات التأمين الصحي بنجع حمادي

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأحد، جولة مفاجئة لمجمع عيادات نجع حمادي التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، لمتابعة سير العمل وتواجد العاملين والأطباء وانتظام تأدية الخدمة الطبية المقدمة لمنتفعى التأمين الصحى المترددين على العيادة.

واستمع محافظ قنا لشكوى عدد من المواطنين من وجود نقص بعدد من الأدوية والمستلزمات الطبية، وعلى الفور كلف المحافظ بتشكيل لجنة لحصر جميع متطلبات العيادة من أجل تقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير منظومة الرعاية الصحية والاهتمام بصحة المواطن المصري، منوهاً أن الاولوية لكافة الأجهزة المعنية حالياً هو الاهتمام بالمواطن والدفع بالخدمات المقدمة له.