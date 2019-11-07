جامعة عين شمس تطلق قافلة شاملة لقرية كوم الضبع مركز نقادة محافظة قنا

انطلقت قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة قنا المقامة تحت رعاية محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، واللواء أشرف غريب الداودى محافظ قنا، التي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة برئاسة هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون القطاع، قافلة التنمية الشاملة لخدمة أهالي قرية كوم الضبع مركز نقادة بمحافظة قنا، تحت إشراف شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون المجتمع والبيئة، وسهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فى الفترة من ٢٢ إلى ٢٥ من نوفمبر الجاري.



يشارك في القافلة كليات الطب وطب الأسنان والتمريض والهيئة العامة لتعليم الكبار.



وستقدم القافلة خدمات طبية مجانية للمواطنين فى تخصصات العظام، الأطفال، الأنف والأذن، الرمد، الباطنى، الصدر، الأسنان، الجلدية، القلب، أمراض النساء، بالإضافة لصرف العلاج مجاناً.



وستقدم القافلة أيضا، خدمات اجتماعية وذلك خلال تقديم بعض المساعدات العينية إلى جانب خدمات محو الأمية وتعليم الكبار.