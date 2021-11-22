أعداد إصابات كورونا اليومية في روسيا تسجل أدنى مستوى في نحو شهر

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الاثنين، تسجيل 1241 حالة وفاة و35681 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لوكالة "تاس" الروسية، فإن هذه هي أدنى حصيلة يومية للإصابات منذ 24 أكتوبر. أما أعداد الوفيات، فلا تزال قرب أعلى مستوياتها. وكان تم الإعلان يومي الجمعة والسبت عن تسجيل 1254 وفاة يومية، ما مثل أعلى عدد للوفيات المرتبطة بكورونا التي يتم تسجيلها في يوم واحد في روسيا منذ ظهور الفيروس بها.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد قد ارتفع إلى 9 ملايين و366839 إصابة، كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 265336.

وتماثل 28713 للشفاء خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 8 ملايين و53643 حالة شفاء.

وبدأت أعداد الإصابات الجديدة بكورونا في روسيا تشهد تراجعا بعد الارتفاعات القياسية التي شهدتها خلال الفترة السابقة.