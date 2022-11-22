وزير الدفاع الأمريكي يؤكد التزام واشنطن بأمن دول جنوب شرق آسيا

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء التزام الولايات المتحدة بأمن دول جنوب شرق آسيا، وتعزيز الشراكات مع دول (آسيان).

وقال أوستن -في كلمته أمام اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروف بـ"آسيان" في عاصمة كمبوديا أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية- إن الشراكة مهمة جدا بالنسبة لدول المحيط الهادئ والهندي بشكل عام.

وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل -بشكل أكبر- مع (آسيان)، حيث التقى الرئيس جو بايدن في مايو الماضي بواشنطن بقادة آسيان، مشيرا إلى أن قادة دول جنوب شرق آسيا يرغبون في البناء على أساس القمة التي عقدت مع الرئيس الأمريكي.

وأكد أن واشنطن ترغب في بناء شراكة استراتيجية شاملة مع "آسيان"، مشددا على ضرورة التعاون على الصعيد الأمني والدفاعي لتعزيز العمل بينهما.