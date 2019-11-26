ألمانيا وفرنسا تعتزمان تكثيف التعاون في التقنيات المهمة استراتيجيا

تعتزم ألمانيا وفرنسا تكثيف التعاون في مجال التقنيات الرئيسية المهمة استراتيجيا.

وجاء في بيان وقعه وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك ونظيره الفرنسي برونو لو مير في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الثلاثاء، أن هذه التقنيات تضم تقنية الهيدروجين وتصنيع خلايا البطاريات والاقتصاد الصحي.

كما تعتزم الدولتان بالإضافة إلى ذلك العمل على إعداد رد أوروبي قوي على قانون مكافحة التضخم الأمريكي.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقبل هابيك الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، وذلك لإجراء مشاورات حول قضايا اقتصادية.

وقال هابيك إن التضامن الألماني الفرنسي ضروري من أجل تطوير استقلالية استراتيجية والتغلب على تحديات مثل الحرب الروسية على أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة وتغير المنافسة العالمية.

وتعتزم الدولتان تكثيف التعاون أيضا في مجال المواد الخام لتحقيق استقلالية للاتحاد الأوروبي، وذكر البيان أن من المنتظر إنشاء منصة أوروبية جديدة لتقنيات التحول من أجل تعزي القدرة الابتكارية في أوروبا.

وتعد زيارة السياسي المنتمي إلى حزب الخضر الألماني للعاصمة الفرنسية جزءا من سلسلة لقاءات ألمانية فرنسية خلال هذا الأسبوع بغرض إعادة العلاقات التي تعرضت للاضطراب إلى مسارها الصحيح.

كان مجلس الوزراء المشترك بين البلدين تأجل في نهاية أكتوبر الماضي قبل وقت قصير من عقده، ومن المنتظر أن يتم عقد هذا المجلس في نهاية يناير المقبل.