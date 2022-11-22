فرنسا تتهم أمريكا بتبني سياسات اقتصادية صينية

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن قانون حماية المناخ الأمريكي يظهر أن الولايات المتحدة تتبنى سياسة صناعية مماثلة للنموذج الصيني الذي يعتمد على الدعم الحكومي الكبير لزيادة الإنتاج المحلي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الاتحاد الأوروبي الذي يعتزم إرسال بعثة إلى واشنطن الشهر المقبل لعرض مخاوفه بشأن قانون خفض التضخم الأمريكي يجب أن يدرس كل الخيارات للدفاع عن صناعته، بحسب لومير الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي مع وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك.

وقال لومير "لقد دخلنا عولمة جديدة.. الصين دخلت هذه العولمة منذ وقت طويل مع دعم حكومي ضخم مخصص فقط للمنتجات الصينية. الآن أمام أعيننا تدخل الولايات المتحدة هذه العولمة لتطوير قدراتها الصناعية على الأراضي الأمريكية".

يذكر أن قانون خفض التضخم في الولايات المتحدة دخل حيز التطبيق في أغسطس الماضي ويتضمن تقديم حوافز لشركات الطاقة المتجددة بمليارات الدولارات مما اثار المخاوف لدى أوروبا من التأثير التراكمي لهذا الدعم، بما في ذلك جذب الاستثمارات الخارجية إلى الولايات المتحدة.