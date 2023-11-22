ضبط 14 ألف قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط تعاقد خلال 24 ساعة

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شرطة التعمير: ضبط 91 قضية مخالفات مبانى و محلات بدون ترخيص إضافة لتنفيذ قرارات إدارية



واصلت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 1693 مخالفة بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 13646 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسومن ضبط 277 قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وضبطت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 91 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى، محلات بدون ترخيص، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).

وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.