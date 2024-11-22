محمد مطيع: هدفنا لم شمل أسرة الجودو

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أكد محمد مطيع رئيس اتحاد الجودو الجديد أنه سيعمل على لم شمل أسرة الجودو المصري من أجل مستقبل اللعبة.

وأضاف مطيع أنه سيقوم بفتح صفحة جديدة مع الجميع خلال الفترة المقبلة وسيتم تجنيب أي خلافات عملا على مصلحة اللعبة.

واستطرد أنه سيعمل جاهدا خلال الفترة المقبلة لإعادة الجودو على الطريق الصحيح مرة أخرى بعد التدهور الشديد الذي شهده الاتحاد خلال الفترة الماضية.

وأوضح مطيع أن أولى قراراته ستكون بعودة النشاط المحلي مرة أخرى بعد توقفه على مدار عام ونصف خلال الدورة الماضية

وأشار مطيع إلى أن ملف المنتخب من أهم أولوياته حيث سيعمل جاهدا لتجهيز اللاعبين لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 للمنافسة على ميدالية أولمبية.

وحسم محمد مطيع فوزه برئاسة الاتحاد المصري للجودو عن الدورة الانتخابية التي تستمر لمدة 4 سنوات حتى عام 2028 بعد فوزه ب18 صوتا، على حساب منافسيه أحمد صابر ومرزوق علي على الترتيب ب 7 أصوات لكلا منهما، فيما جاء صوتان باطلان.

ليقود “مطيع” اتحاد اللعبة خلال الدورة الانتخابية التي تستمر لمدة 4 سنوات حتى عام 2028.

فيما ضمن 7 أعضاء الفوز بعضوية مجلس الإدارة وهم: “طارق عز الدين، حسام الدين عوض الله، أحمد عبدالحميد مصطفى، ياسر محروس، إيهاب أبو زيد، محمد سيد أحمد، أحمد المنشاوي”.

وحضر الجمعية العمومية 34 هيئة من أصل 34 لهم حق الحضور والتصويت.