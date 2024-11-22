تعرف على مجلس إدارة اتحاد الأثقال الجديد برئاسة محمد عبد المقصود

احتفظ محمد عبد المقصود برئاسة الاتحاد المصري لرفع الأثقال عن الدورة الانتخابية التي تستمر لمدة 4 سنوات حتى عام 2028 بعد فوزه ب9 أصوات، مقابل 6 أصوات لمنافسه عمرو رمضان.

ليقود محمد عبد المقصود تحاد اللعبة خلال الدورة الانتخابية التي تستمر لمدة 4 سنوات حتى عام 2028.

وحصل محمد عبد المقصود على الرئاسة عقب حصوله على 9 أصوات، فيما حقق عمرو رمضان 6 أصوات.

وجاء تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال كالتالي:

محمد عبد المقصود رئيسا

أحمد سمير هاشم نائبا

محمد إحسان في منصب السكرتير العام

مصطفى راغب أمينا للصندوق

فيما نجح كلا من: الدكتور محمد سمير – محمد أيمن – انجي السيد – محمد فاروق” في العضوية.

وحضر الجمعية العمومية 15 هيئة من أصل 16 لهم حق الحضور والتصويت.

وتضم عدد الهيئات في الجمعية العمومية لاتحاد رفع الأثقال 16 هيئة وهي:”نادى كهرباء القاهرة، نادى كهرباء طلخا، نادی 23 يوليو، نادى المؤسسة العسكرية بالإسماعيلية، نادى المؤسسة العسكرية بأسيوط، نادى المؤسسة العسكرية بالهايكستب، نادي شباب ناصر بالفيوم، نادي كهرباء الإسماعيلية، نادى الترسانة، نادي طلائع الجيش، نادى المؤسسة العسكرية بالإسكندرية، نادى المؤسسة العسكرية بالمنيا، نادي الفرسان، نادي ناصر الجيزة، النادي القومي، نادي غرب البلد“.

الجدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية قد حددت يوم 30 ديسمبر المقبل كآخر موعد لإجراء الانتخابات في الاتحادات الرياضية المختلفة.