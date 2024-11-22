قال القائم بأعمال رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، إن المنخرطين في سرقة المساعدات والتجارة بها يتحملون مسئولية تجويع الفلسطينيين ويقفون بجانب الاحتلال في حصاره للقطاع.

وأضاف في تصريحات أوردها بيان صادر عن الحركة، مسء الجمعة: «الاحتلال يحدد أعداد الشاحنات، وأنتم تسرقونها وتبيعونها».

وتابع الحية - مواصلًا حديثه إلى سارقي المساعدات: «كيف يمكن أن تقبلوا بسرقة المساعدات لتغنوا أنفسكم، بينما يموت أهلكم وجيرانكم جوعًا؟».

واستكمل: «هل انعدمت الإنسانية والمسؤولية من قلوبكم وقلوب عائلاتكم؟.. كيف تقبلون أن تكونوا في صف الاحتلال؟».

وقال الحية: «هل أصبحتم كجيش لحد الجديد في مسألة المساعدات؟ .. هذا العمل لن يغتفر، وستبقى هذه الجرائم وصمة عار على كل من يشارك فيها».

وختم قائلا: «نحن وشعبنا، ماضون في ملاحقتكم ومحاسبتكم على ما تفعلون.. أمامكم خياران، إما أن تواجهوا الشعب بالقوة والعزل من المجتمع أو تكفوا عن هذه الأعمال المشينة».

وسبق أن أكد مسئولون أمميون، أن عصابات سرقة المساعدات في غزة، تتصرف بإذن ضمني من الجيش الإسرائيلي.