يونيسف: معظم الأطفال بأوكرانيا لا يعرفون سوى الحياة في الملاجئ

أظهرت بيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أنه بعد مرور قرابة أربعة أعوام من انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية، يعاني سبعة من بين كل عشرة أطفال في البلاد من الفقر.

وقال المدير التنفيذي ليونيسف في ألمانيا، كريستيان شنايدر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، عقب زيارة لمنطقة خاركيف بشرق أوكرانيا: "إنهم يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة اليومية"، موضحا أن نحو خمسة ملايين طفل من أصل سبعة ملايين ونصف لا زالوا يعيشون في البلد الذي تمزقه الحرب، رغم قربهم من جبهات القتال.

ومع اقتراب فصل الشتاء، تزود المنظمة - بحسب شنايدر - المدارس ورياض الأطفال بمولدات كهرباء لمواجهة الانقطاعات المستمرة، وتساعد في إصلاح النوافذ وعزلها "حتى تكون هذه المؤسسات أماكن دافئة للأطفال خلال الشتاء القارس"، مضيفا أنه في المناطق القريبة من الجبهة، يجرى تجهيز ملاجئ داخل المنشآت التعليمية.

وقال شنايدر: "التقينا أطفالا في الرابعة من العمر لم يعرفوا في حياتهم القصيرة سوى العيش في الملاجئ، حياة مليئة بالخوف والكوابيس والهجمات المتكررة".

وأشار إلى الانقطاعات المتكررة للدروس بسبب الغارات الجوية وانقطاع الكهرباء أدت إلى تراكم فجوات تعليمية.

وقال: "نعتقد أن لدى المراهقين في سن 15 عاما تأخرا تعليميا يعادل عامين من الاطلاع".

وبحسب موظفي يونيسف المحليين، تظهر على أكثر من 80% من الأطفال الصغار علامات ضغط نفسي، وأحيانا تأخر في النمو نتيجة صدمات الحرب.

وأشار شنايدر، إلى أن نصف الأطفال لم يلتحقوا برياض الأطفال بسبب عدم توفر أماكن آمنة، كما يعاني ثلث المراهقين من حالات حزن واكتئاب تعيق حياتهم اليومية.

وأكد أن الحرب أنهكت أيضا الآباء والأمهات، قائلا: "الكثير من الأهالي في المناطق القريبة من الجبهة في خاركيف منهكون تماما"، موضحا أن وجود مدارس ورياض أطفال مجهزة بملاجئ يمثل لذلك متنفسا للأمهات، إذ يمنحهن شعورا بالاطمئنان على أطفالهن لساعات يوميا في أماكن آمنة.

يذكر أن الحرب الروسية الأوكرانية بدأت في فبراير 2022، ما تسبب في أكبر موجة نزوح بأوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.