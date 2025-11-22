وكيل الصحة بالوادي الجديد يتفقد جاهزية مستشفى الفرافرة المركزي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجرى الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، زيارة ميدانية لمستشفى الفرافرة المركزي، بحضور الدكتور أحمد عبدالناصر، مدير المستشفى؛ حيث تفقد أقسام المستشفى للاطلاع على سير العمل ومتابعة تمام الجاهزية لاستقبال الحالات وتقديم الخدمات الطبية على مدار الساعة.

أوضح صبحي، أن الزيارة تأتي في إطار المتابعة المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدا أهمية توفير الاحتياجات الأساسية وضمان تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى، مؤكدا استمرار تحسين بيئة العمل الطبية بما ينعكس على جودة الرعاية المقدمة داخل المستشفى.