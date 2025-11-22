تعادل مثير بين فيورنتينا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي

شهد ملعب أرتيميو فرانكي بمدينة فلورنسا، مساء السبت 22 نوفمبر، مواجهة مثيرة جمعت بين فيورنتينا ويوفنتوس ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإيطالي الممتاز، وانتهت بالتعادل 1-1 في مباراة اتسمت بالإثارة والندية والجدل التحكيمي.

مع الدقيقة 16، أثار الحكم الجدل برفض احتساب ركلة جزاء لصالح يوفنتوس بعد العودة إلى تقنية الفيديو، ما زاد من حدة التوتر في الملعب وأجبر الضيوف على البحث عن حلول هجومية جديدة.

وقبل نهاية الشوط الأول، تألق الجناح الصربي فيليب كوستيتش بتوغل رائع من الجهة اليسرى، مستغلاً المساحات في دفاع فيورنتينا، قبل أن يودع الكرة الشباك بطريقة مميزة، مانحًا يوفنتوس التقدم.

وفي بداية الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 48، تمكن الإيطالي رولاندو ماندراجورا من تسجيل هدف التعادل مستفيدًا من تمريرة محكمة من مويس كين، ليعيد التوازن للمواجهة ويزيد من حماس الجماهير حتى صافرة النهاية.

بهذا التعادل، حافظ يوفنتوس على موقعه في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 20 نقطة، فيما بقي فيورنتينا في المركز قبل الأخير برصيد 6 نقاط، ليزداد الضغط على الفريق البنفسجي لإنقاذ موسمه في الجولات القادمة.