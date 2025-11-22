غضب في المنصورة بعد نقل سوق الحمام لسور كنيسة مار جرجس والمحافظة تتراجع مؤقتًا

أثار قرار محافظ الدقهلية، اللواء طارق مرزوق، بنقل سوق الحمام إلى سور كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، حالة من الغضب في اليوم الأول للتنفيذ، بسبب كثافة الباعة وممارساتهم المعتادة، بما في ذلك بائعي الطيور والكلاب والباعة الجائلين، فيما أكدت مصادر بالحي أنه تم التراجع عن القرار لما حدث من تكدس.

وشهدت مدينة المنصورة في اليوم الأول لنقل سوق الحمام، الذي يقام كل يوم سبت وثلاثاء من كل أسبوع، حالة من التكدس المروري الكبير في المنطقة، وما صاحب ذلك من ممارسات الباعة المعتادة، ما أثار استياء عدد من المواطنين نتيجة وضع الحيوانات والبائعين الجائلين على سور الكنيسة، وهو ما وصفه البعض بأنه تدخل في الأماكن الدينية وأثار الارتباك والفوضى في المنطقة.

يشار إلى أن السوق أقيم بجانب السور الملاصق لإحدى الكنائس الكبيرة والرئيسية في المدينة، وهي كنيسة مار جرجس التي تأسست في خمسينيات القرن الماضي وافتتحت عام 1952، وتعد من أهم الكنائس في المحافظة، ويقابلها مقر الجمعية الشرعية، أحد أكبر المساجد بالمحافظة.

وأكد مصدر بحي غرب المنصورة أنه بعد ما شهده اليوم الأول للنقل، أصدر محافظ الدقهلية قرارًا بإعادة باعة سوق الحمام إلى موقعهم السابق، لحين دراسة المكان الأنسب لهم بشكل دائم، مع الالتزام بتنظيم السوق بما يضمن راحة المواطنين وسهولة الحركة المرورية.

وكان اللواء طارق مرزوق قد تفقد السوق، الواقع بمنطقة الشيخ حسانين، الثلاثاء الماضي، وقرر نقله إلى سوق الخضار خلف الكنيسة، بهدف تنظيم الحركة داخل المنطقة، وتيسير الأمر على المواطنين والبائعين، ومنع التكدس ومظاهر العشوائية، وتحسين انسيابية المرور في المحيط، وكلف الجهات المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل السوق بشكل مناسب ومنظم، مع مراعاة جميع الجوانب الأمنية والمرورية والدينية، لضمان عدم تكرار المشكلات التي ظهرت في اليوم الأول للتنفيذ.