وزيرا خارجية باكستان وكرواتيا يبحثان التطورات الإقليمية والعالمية

التقى النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد اسحق دار، اليوم السبت، وزير خارجية كرواتيا جوردون رادمان، على هامش المنتدى الوزاري الرابع للاتحاد الأوروبي ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ الذي تستضيفه بروكسل حاليا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان اليوم السبت، إن المسئولين بحثا التطورات الإقليمية والعالمية، وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، وتعزيز التفاعل الباكستاني الكرواتي على المستوى الثنائي وفي المنتديات متعددة الأطراف،، حسبما أفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس أوف باكستان .

كما دعا اسحق دار نظيره الكرواتي لزيارة باكستان.

يشار إلى أن المنتدى الوزاري الرابع للاتحاد الأوروبي ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ الذي استضافته بروكسل، بحث أولويات الأمن في ظل التطورات العالمية الراهنة.

كما استهدف المنتدى تعزيز الرخاء والتواصل الرقمي والأمن الاقتصادي، مع دعم الجهود المبذولة من أجل مستقبل مستدام.

فيما شارك به ما يقرب من 70 وفدًا من مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء ودول المنطقة، وغطّت مناطق من الساحل الشرقي لإفريقيا إلى جزر المحيط الهادئ.