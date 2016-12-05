 المغرب.. السيطرة على حريق مروع بأحد خزانات الغاز بعد انفجاره بمدينة المحمدية - بوابة الشروق
الجمعة 23 ديسمبر 2022 12:40 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لتنظيم قطر لبطولة كأس العالم الحالية؟


النتـائـج تصويت

المغرب.. السيطرة على حريق مروع بأحد خزانات الغاز بعد انفجاره بمدينة المحمدية

أ ش أ
نشر في: الخميس 22 ديسمبر 2022 - 11:35 م | آخر تحديث: الخميس 22 ديسمبر 2022 - 11:35 م

سيطرت قوات الحماية المدنية المغربية على حريق مروع وقع إثر تسرب الغاز من أحد الخزانات بمدينة المحمدية، أدى إلى انفجار مروع وتصاعدت ألسنة النيران التي شوهدت على بعد عدة كيلومترات.

وشهدت مدينة المحمدية في المغرب، مساء اليوم، وقوع انفجارات قوية ومتتالية بسبب اندلاع حريق وُصف بـ"المروع والخطير " ببعض المخازن المخصصة للغاز.

وقامت السلطات بمدينة المحمدية بإغلاق عدد من الطرق والشوارع المؤدية إلى مكان المخزن المتواجد بجوار الميناء النفطي بمنطقة لا فاليز بالمحمدية.

يذكر ان مجموعة من الشركات المتخصصة تعمد على هذه المخازن في تخزين وتوزيع الغاز.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك