مصرية تحصل على جائزة ولقب الأسطورة الحية للاتحاد الدولي لعلوم التغذية في طوكيو

هنأت أكاديمية البحث العلمي، الدكتورة حبيبة حسن واصف، على حصولها من ضمن 9 علماء من جميع أنحاء العالم، على جائزة ولقب "الأسطورة الحية للاتحاد الدولي لعلوم التغذية".

والدكتورة حبيبة حسن واصف، هي رئيس اللجنة الوطنية لعلوم التغذية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وخبير بالاتحاد الإفريقي في التغذية وخبير بالاتحاد الأوروبي للتغذية.

ولقب "الأسطورة الحية للاتحاد الدولي لعلوم التغذية" يمنح لعلماء التغذية الذين تعدوا الثمانين عاما في السن والذين ما زالوا مستمرين في مزاولة مهنتهم وعطائهم بعلمهم وخبرتهم على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وذلك خلال المؤتمر الدولي الثاني والعشرين للتغذية بطوكيو، والتي حصلت عليها لمساهماتها المستمرة في النهوض بالتغذية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.

والدكتورة حبيبة واصف، فهي نائب رئيس الجمعية الإفريقية للسموم الفطرية وعضو في مجلس أمناء جمعية التغذية الإفريقية؛ وعضو مجلس اتحاد جمعيات التغذية الإفريقية، وهي أيضا عضو في مراكز الفكر الإقليمية والوطنية والمجالس الاستشارية الفنية في مجال التغذية والصحة ولها العديد من المؤلفات والمنشورات العلمية وشاركت لعدة مرات في تقرير التنمية البشرية في مصر.

كما حصلت على عدد من الجوائز الوطنية والدولية تقديرا لمساهمتها في الصحة والتغذية من ضمنها الميدالية الذهبية لعام 2008 من أكاديمية الزراعة الفرنسية؛ وجائزة إفريقيا لعام 2016 للخدمات المتميزة في التغذية، كما حصلت في أكتوبر 2018 على جائزة منتدى الجامعات الإقليمية لبناء القدرات في الزراعة، وجائزة الأفراد الذين يؤثرون في تنمية إفريقيا.