حبس شخص طعن نجل عمه في مشاجرة بأطفيح 4 أيام

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أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة طعن نجل عمه بسلاح أبيض والشروع في قتله خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات سابقة بأطفيح.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

وتلقى ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من مستشفى أطفيح المركزي تفيد باستقبال عامل في العقد الثالث من عمره مصاب بجرح طعني في منطقة الصدر وادعاء تعدٍ آخر ومقيم بقرية الخرمان دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين المصاب ونجل عمه بسبب خلافات على تشوين قلاب رمال وخلال ذلك استل المتهم سلاح أبيض سكين وتعدي علي المصاب.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.